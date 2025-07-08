Вбивство в Деснянському районі Києва: поліція розслідує інцидент

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції Київа

У Деснянському районі Києва трагічно сталося вбивство, внаслідок якого загинув чоловік. Правоохоронці активно працюють над встановленням усіх обставин цієї події, про що повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції Києва.

Сигнал про стрілянину надійшов до поліції сьогодні, 8 липня, приблизно о 7 ранку. Попередні дані свідчать, що невідомий підійшов до припаркованого автомобіля, в салоні якого перебував чоловік, і здійснив постріл, після чого втік з місця події.

“Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, працівники карного розшуку, кінологи.” – Пресслужба Головного управління Нацполіції Києва

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, що стосується умисного вбивства. За цією статтею передбачено покарання до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

На даний момент поліція продовжує розслідування та активно розшукує нападника, щоб встановити всі деталі цього злочину.