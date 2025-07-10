Трагічна стрілянина в Голосіївському районі Києва: одна людина загинула

Як повідомляє столична поліція у Telegram

У Голосіївському районі Києва сталася трагічна подія – внаслідок стрілянини загинула одна людина. Поліція активно працює над встановленням усіх обставин цього злочину.

Згідно з інформацією від правоохоронців,

“Прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням.” – Поліція Києва

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, карний розшук, кінологи та інші спеціалізовані служби.

Цей інцидент стався на фоні нещодавнього вбивства, яке сталося 8 липня в Деснянському районі столиці. Тоді невідомий стрілець вистрелив у 48-річного чоловіка, який сидів у припаркованій автівці, після чого втік з місця злочину.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що нападник підійшов до автомобіля, здійснив постріл і зник. Розслідування обох випадків триває, і поліція закликає громадян бути обережними.