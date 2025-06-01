Трагічна перестрілка на німецько-чеському кордоні: водій загинув у сутичці з поліцією

Про це пише NTV.

На німецько-чеському кордоні сталася трагічна перестрілка, в якій взяли участь поліцейські та водій, що намагався втекти. Внаслідок цього інциденту чоловік отримав поранення, яке виявилося несумісним з життям, про що повідомляє NTV.

Згідно з інформацією від поліції Верхньої Франконії, правоохоронці намагалися зупинити автомобіль у місті Ширндінг, розташованому в районі Вунзідель, для проведення перевірки. Спочатку водій зупинився, але згодом залишив транспортний засіб і почав втікати, відкривши вогонь у бік поліцейських.

У відповідь на загрозу, правоохоронці також відкрили вогонь, в результаті чого чоловік отримав смертельне поранення. Важливо зазначити, що самі поліцейські не отримали жодних травм під час цього інциденту.