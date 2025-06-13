ДТП з українським автобусом у Франції: 4 загиблих і понад 30 постраждалих

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На автомагістралі А81 у Франції, неподалік від міста Ле-Ман, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю українського пасажирського автобуса. У момент аварії в автобусі перебували громадяни України, серед яких були діти.

Згідно з інформацією, наданою Міністерством закордонних справ України, станом на вечір 13 червня, внаслідок ДТП загинули 4 особи, а щонайменше 30 людей отримали травми. З них 11 осіб перебувають у важкому стані і були госпіталізовані до місцевих медичних закладів.

Рух на автомагістралі А81 наразі призупинено, а на місці події працюють служби екстреного реагування, які займаються ліквідацією наслідків аварії.

Представники посольства України у Франції, включаючи посла Вадима Омельченка, вже виїхали на місце події для надання допомоги.

Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга дав вказівку департаменту консульської служби та посольству України у Франції тримати ситуацію під контролем і забезпечити необхідну підтримку постраждалим українцям.