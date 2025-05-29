Як пише експрезидент Петро Порошенко у X на сайті eurosolidarity.org

29 травня у Києві стартує “Книжковий Арсенал” – одна з найзначніших літературних подій в Україні. Цей фестиваль традиційно приваблює українських президентів, які не лише купують книги, а й активно спілкуються з відвідувачами, адже популяризація читання є важливою складовою культурної політики країни.

“Кобзар” Тараса Шевченка

Володимир Зеленський, під час свого президентства, регулярно відвідує “Книжковий Арсенал”. У 2019 році, відповідаючи на запитання про книжку, яку варто прочитати кожному українцю, він згадав “Кобзар” Тараса Шевченка. Ця збірка поетичних творів, вперше видана у 1840 році в Санкт-Петербурзі, стала знаковою для української літератури. Вона містить вісім творів, серед яких “Катерина”, “Тополя” та “Думи мої, думи”. Після арешту Шевченка у 1847 році, “Кобзар” почали вилучати з бібліотек, і навіть сам автор не мав власного примірника. Сьогодні оригінали зберігаються у Національній бібліотеці України та бібліотеці Гарвардського університету. Сучасні видання “Кобзаря” доступні у багатьох українських видавництвах.

“Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР” Вахтанг Кіпіані

У 2021 році Володимир Зеленський придбав книгу Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса” на “Книжковому Арсеналі”. Це видання, створене на основі раніше засекречених матеріалів кримінальної справи письменника, містить важливі документи без редагування. Після судового позову Віктора Медведчука, який намагався заборонити розповсюдження книги, попит на неї зріс, і у 2021 році суд дозволив її поширення. Книгу можна придбати у видавництві Vivat.

“Позивний для Йова. Хроніка вторгнення” Олександр Михед

У 2023 році Володимир і Олена Зеленські придбали книгу Олександра Михеда “Позивний для Йова. Хроніка вторгнення”, яка розповідає про початок повномасштабного російського вторгнення в Україну. Автор почав роботу над книгою 24 лютого 2022 року, зібравши чотири історії, що ілюструють вплив війни на людей. Книга поєднує художній жанр з нонфікшном і містить ілюстрації, створені на основі фотощоденника автора.

“Вірші та пісні. Спогади друзів” Гліб Бабіч

Експрезидент Петро Порошенко у 2024 році назвав “Вірші та пісні. Спогади друзів” Гліба Бабіча найціннішою для себе книжкою. Ця книга містить вірші, пісні та спогади про поета, який загинув у бою з російськими окупантами у 2022 році. Вона видана у видавництві “Білка” і залишається доступною для читачів.

“Антена” Сергій Жадан

Збірка віршів “Антена” Сергія Жадана стала однією з улюблених книг Петра Порошенка у 2018 році. Вона містить 80 віршів і вийшла у видавництві Meridian Czernowitz. Автор описує її як “поетичний звіт” за останні два роки, рекомендує читати разом з попередніми творами. Книга доступна у двох форматах – артбуці та покет-версії з ілюстраціями харківського художника Гамлета Зіньківського.

“Теорії змов” Максим Яковлєв

У 2023 році Володимир Зеленський придбав книгу Максима Яковлєва “Теорії змов”, яка досліджує різноманітні теорії змов та їх вплив на суспільство. Автор пояснює, як конспірологи формують свої версії світу, і пропонує читачам вправи для перевірки власної схильності до віри у змови.

“Ізмарагд княгині Несвіцької” Олександр Ірванець

Експрезидент Петро Порошенко у 2024 році також придбав роман Олександра Ірванця “Ізмарагд княгині Несвіцької”. Ця фантастична історія, що розгортається на фоні волинських краєвидів, порушує теми добра і зла, а також містить 20 графічних ілюстрацій Юрія Журавля. Роман вийшов у видавництві Vivat і став одним із двох нових романів, які встигли надрукувати перед руйнуванням палітурного цеху в Харкові.