ФБР розслідує колишніх директорів ЦРУ та ФБР через втручання Росії у вибори 2016 року

Про це у вівторок повідомив портал Fox News Digital із посиланням на джерела.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) розпочало кримінальне розслідування стосовно колишнього директора ЦРУ Джона Бреннана та екс-директора ФБР Джеймса Комі. Цю інформацію оприлюднив портал Fox News Digital, посилаючись на свої джерела.

Розслідування стосується можливих правопорушень, пов’язаних із попередніми урядовими перевірками щодо втручання Росії у президентські вибори США 2016 року, на яких Дональд Трамп здобув перемогу над Гілларі Клінтон, як зазначається у повідомленні.

Деталі кримінальних проваджень щодо Бреннана та Комі поки що залишаються невідомими. Відомо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф, призначений Трампом, передав матеріали, пов’язані з Бреннаном, для можливого притягнення його до відповідальності, оскільки він обіймав цю посаду під час президентства Барака Обами.

Варто зазначити, що кримінальне розслідування не завжди завершується висуненням обвинувачень. На даний момент Бреннан не надав коментарів, а зв’язатися з Комі також не вдалося.

Fox News повідомила, що джерела інформації походять з Міністерства юстиції, але їхня кількість не була уточнена.

Розслідування стосується двох колишніх посадовців, які викликали обурення у Трампа та його прихильників через їхню участь у розслідуванні втручання Росії у вибори 2016 року.

Комі очолював ФБР під час початку кримінального розслідування щодо можливої змови між передвиборчим штабом Трампа та російським урядом, що могло вплинути на результати виборів. Трамп звільнив Комі у 2017 році, після того як той підтвердив, що проти Трампа ведеться розслідування.

Подальше розслідування очолив спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який висунув обвинувачення кільком соратникам Трампа, але не знайшов доказів кримінальної змови між кампанією Трампа 2016 року та Росією.

Трамп протягом багатьох років критикував це розслідування, називаючи його “російським фейком”.

Нещодавно огляд діяльності ЦРУ виявив недоліки в підготовці оцінки розвідки США щодо втручання Росії у вибори 2016 року, але висновок про те, що президент Росії Володимир Путін намагався вплинути на голосування на користь Трампа, залишився без змін.

Інформація про розслідування з’явилася на фоні критики з боку деяких прихильників Трампа на адресу керівництва ФБР і Міністерства юстиції США, які заявили, що не знайшли доказів для підтвердження тривалих теорій змови щодо смерті обвинуваченого у сексуальній експлуатації Джеффрі Епштейна.