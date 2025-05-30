ФБР розслідує підробку голосу радниці Білого дому за допомогою ШІ

Про це повідомляє британська газета The Wall Street Journal

Федеральні органи США, зокрема ФБР, розпочали розслідування інциденту, пов’язаного зі спробою невідомої особи видати себе за Сьюзі Вайлз, керівницю апарату Білого дому та радницю колишнього президента Дональда Трампа. Про це повідомляє британське видання The Wall Street Journal.

Згідно з інформацією журналістів, зловмисник, ймовірно, скористався технологією штучного інтелекту для імітації голосу Вайлз. Він контактував з впливовими республіканцями, бізнесменами та чиновниками через текстові повідомлення та телефонні дзвінки. Серед його запитів були прохання скласти списки потенційних кандидатів на президентське помилування та здійснити фінансові перекази.

Попередні дані свідчать про те, що зловмисник отримав доступ до особистих контактів Вайлз, хоча її урядовий телефон залишився недоторканим. ФБР не вважає, що за цією атакою стоїть іноземна держава.

Цей інцидент стався після події 2024 року, коли іранські хакери зламали електронну пошту Вайлз під час президентської кампанії Дональда Трампа.

Розслідування триває, а сама Вайлз закликає своїх контактів ігнорувати підозрілі повідомлення. ФБР підкреслює важливість посилення кібербезпеки для захисту комунікацій високопосадовців.

Сьюзі Вайлз відповідає за управління персоналом Білого дому, контролює доступ до Овального кабінету та потік інформації, а також веде переговори від імені президента з Конгресом, посадовцями виконавчої влади та позаурядовими політичними групами.