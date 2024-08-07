У середу, 7 серпня, агенти ФБР у рамках федерального розслідування провели обшук у будинку Дель-Мар у Нью-Йорку Скотта Ріттера, людини, відомої своєю антиукраїнською позицією.

Про це пише NewsChannel 13.

Речниця ФБР Сара Руан підтвердила, що агенти обшукали будинок, але відповідно до стандартної політики ФБР вона відмовилася надати подробиці розслідування.

На початку цього року колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер, відомий у США своєю антиукраїнською та проросійською позицією, незаконно потрапив до ТОТ Херсонської області.

Ріттер – колишній військовий офіцер, який у 1990-х роках працював іспектором зі зброї ООН в Іраку. У 2011 році американський суд засудив його за педофілію, він провів у в’язниці три роки.

Зараз Ріттер пише науково-популярну книгу для Russia Today, російського державного англомовного ЗМІ, і часто з’являється в російських ЗМІ.