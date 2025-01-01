Про це повідомили у Федеральному бюро розслідувань США.
ФБР кваліфікувало інцидент як теракт. У транспортному засобі було знайдено прапор терористичної організації ІДІЛ, а також зброю та потенційний саморобний вибуховий пристрій.
Вибухотехніки наразі працюють над знешкодженням пристроїв, виявлених у Французькому кварталі.
ФБР з’ясовує, як нападник заволодів пікапом Ford і чи має він зв’язки з терористичними угрупованнями.
- Трагедія у Французькому кварталі Нового Орлеана: вантажівка в’їхала в натовп, є загиблі
- Під час нападу на різдвяному ярмарку у Магдебурзі постраждала українка
- Кількість загиблих після наїзду автомобіля на натовп у Німеччині зросла до п’яти