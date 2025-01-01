У ніч на середу, 1 січня, у місті Новий Орлеан пікап на великій швидкості в'їхав у натовп, внаслідок чого загинули 10 людей і 35 отримали поранення, серед яких двоє поліцейських. Нападник, 42-річний Шамсуд-Дін Джаббар з Техасу, був ліквідований поліцією після того, як він спочатку в'їхав у натовп, а потім відкрив вогонь.