Про це повідомили у Федеральному бюро розслідувань США.

ФБР кваліфікувало інцидент як теракт. У транспортному засобі було знайдено прапор терористичної організації ІДІЛ, а також зброю та потенційний саморобний вибуховий пристрій.

Вибухотехніки наразі працюють над знешкодженням пристроїв, виявлених у Французькому кварталі.

ФБР з’ясовує, як нападник заволодів пікапом Ford і чи має він зв’язки з терористичними угрупованнями.