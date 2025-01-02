Під час обшуку в будинку 36-річного Бреда Спеффорда в окрузі Айл-оф-Вайт, штат Вірджинія, федеральні агенти вилучили понад 150 саморобних бомб. Прокуратура зазначила, що це є "найбільшим вилученням готових вибухових пристроїв в історії ФБР за кількістю".

Про це повідомляє Associated Press.

Більшість пристроїв зберігалися в окремому гаражі на території будинку, де також були знайдені матеріали для виготовлення вибухівки, такі як пластикові труби та запобіжники. У спальні будинку, який чоловік ділив із дружиною та двома малолітніми дітьми, були виявлені додаткові пристрої в рюкзаку.

“Кілька очевидних саморобних бомб знайшли в рюкзаку, залишеному в спальні без жодного захисту”, – йдеться повідоленні.

Спеффорда спочатку звинуватили в незаконному володінні зброєю за Національним законом про вогнепальну зброю, оскільки він мав незареєстровану гвинтівку з укороченим стволом. Проте прокуратура вказала, що чоловік може зіткнутися з додатковими обвинуваченнями, пов’язаними з виготовленням та зберіганням вибухових пристроїв.

Захист Спеффорда стверджує, що немає доказів планування ним будь-яких актів насильства, наголошуючи, що раніше чоловік не мав судимостей.

“Відсутній жоден доказ того, що Спеффорд погрожував комусь, а твердження про небезпеку через його політичні погляди є абсурдними”, – написали у заяві адвокати.

Розслідування почалося ще у 2023 році після того, як інформатор, знайомий Спеффорда, повідомив про його запаси зброї та боєприпасів. Він також розповів, що чоловік втратив кілька пальців у 2021 році, працюючи над вибухівкою. Спеффорд нібито використовував фотографії президента США для стрільби та висловлював радикальні політичні думки.

Під час обшуку 17 грудня співробітники ФБР виявили гвинтівку та вибухові пристрої, деякі з яких були помічені як “смертоносні”. Частина бомб була встановлена у переносний жилет.

Через небезпеку транспортування більшість пристроїв знищили на місці, а кілька залишили для аналізу. На слуханні у вівторок федеральний суддя погодився звільнити Спеффорда під домашній арешт у будинку його матері, але затримав це рішення до подання додаткових аргументів з боку прокуратури.