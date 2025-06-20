FDA схвалило перший двічі на рік препарат для профілактики ВІЛ

Про це компанія виробника Gilead Sciences

18 червня Управління з продовольства і медикаментів США затвердило перший препарат для профілактики ВІЛ, який потрібно вводити лише двічі на рік. Цю інформацію оприлюднила компанія Gilead Sciences, що є виробником препарату.

Препарат, відомий як Yeztugo (ленакапавір), є ін’єкційним інгібітором капсида ВІЛ-1. Він отримав схвалення як засіб доконтактної профілактики (PrEP), що знижує ризик інфікування ВІЛ під час статевих контактів у дорослих та підлітків з масою тіла від 35 кг.

Цей препарат став першим і наразі єдиним варіантом PrEP у США для тих, хто не може або не бажає щоденно приймати пероральні ліки.

У рамках третього етапу клінічних досліджень PURPOSE 1 та PURPOSE 2, 99,9% учасників, які отримували ін’єкції Yeztugo двічі на рік, залишилися ВІЛ-негативними:

У дослідженні PURPOSE 1, що охоплювало 2 134 учасниці в країнах Африки на південь від Сахари, не було зафіксовано жодного випадку зараження ВІЛ у групі, яка отримувала Yeztugo.

У дослідженні PURPOSE 2, серед 2 179 учасників, лише двоє заразилися ВІЛ, що свідчить про 99,9% ефективність препарату серед цисгендерних чоловіків та людей різної статі.

“Це ліки, які потрібно приймати лише двічі на рік. Вони продемонстрували вражаючі результати в клінічних дослідженнях, а це означає, що вони можуть трансформувати профілактику ВІЛ.” – Деніел О’Дей, голова правління та генеральний директор Gilead Sciences

Учасники випробувань добре переносили препарат, і суттєвих або нових проблем із безпекою не виявили.

Проте схвалення препарату відбулося на фоні скорочення фінансування з боку США глобальних програм охорони здоров’я, які мали на меті закупівлю та розповсюдження таких ліків у країнах з низькими доходами. Наразі залишається незрозумілим, як саме Yeztugo буде доступний у цих регіонах.

Згідно з даними Gilead, у 2023 році у світі було зафіксовано 1,3 мільйона нових випадків ВІЛ-інфекції. Компанія також повідомила, що надала ліцензії шістьом фармацевтичним виробникам на випуск і продаж ленакапавіру за доступними цінами у 120 країнах з низьким рівнем доходу.