Федерація дзюдо України (ФДУ) висловила свою позицію щодо нещодавньої заяви Національного олімпійського комітету Білорусі, яка стосується допуску білоруських спортсменів до міжнародних змагань під національним прапором. Офіційна реакція ФДУ була опублікована на їхньому сайті.

17 травня 2025 року НОК Білорусі оголосив, що, спираючись на рішення Виконавчого комітету Міжнародної федерації дзюдо (IJF), білоруські спортсмени з 1 червня зможуть знову брати участь у змаганнях під державними символами. Проте IJF не підтвердила скасування санкцій щодо Білорусі.

У відповідь на це, Федерація дзюдо України рішуче засудила можливість участі білоруських дзюдоїстів під національними символами, вказуючи на підтримку Білоруссю агресії Росії проти України, яка триває з 24 лютого 2022 року.

«Федерація дзюдо України категорично протестує проти рішення Міжнародної федерації дзюдо допустити спортсменів з Білорусі до змагань під національним прапором. Це є серйозним порушенням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та підриває принципи справедливості у спорті», – йдеться у заяві ФДУ.

ФДУ підкреслила, що Білорусь, яка підтримує агресію Росії, не може бути представлена на міжнародній спортивній арені під власними символами, поки триває війна. Легітимізація агресора таким чином підриває довіру до спортивних інституцій і створює небезпечний прецедент подвійних стандартів у спорті.

Федерація також оголосила про намір оскаржити рішення IJF у міжнародних інстанціях, готуючи відповідні звернення спільно з Міністерством молоді та спорту України та Національним олімпійським комітетом України.

«Українське дзюдо стоїть на захисті чесного та справедливого спорту і не погодиться на участь країн, які підтримують агресію проти України, на міжнародній арені, поки їхні дії загрожують нашій державі та громадянам», – наголосили у Федерації.

Історія санкцій у дзюдо щодо Росії та Білорусі розпочалася 2 березня 2022 року, коли IJF оголосила про допуск спортсменів з цих країн до міжнародних змагань. Однак вже 14 березня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російські та білоруські дзюдоїсти були відсторонені від міжнародних стартів.

У червні 2022 року IJF змінила своє рішення, дозволивши виступати спортсменам з Росії та Білорусі під «нейтральним» статусом, що викликало бойкот з боку України. У вересні 2022 року їх знову усунули з міжнародних змагань до кінця року, включаючи чемпіонат світу 2022 року.

У квітні 2023 року IJF повернула російських і білоруських дзюдоїстів до міжнародних змагань у статусі «нейтралітету», а на чемпіонаті світу 2023 року виступала команда «Індивідуальних нейтральних атлетів». Аналогічне рішення ухвалив у травні 2023 року Європейський союз дзюдо.