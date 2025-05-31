Суд заборонив анулювати документи легального статусу венесуельців у США

Про цему агенція Reuters

Федеральний суддя заборонив адміністрації Дональда Трампа анулювати дозволи на роботу та інші документи, які підтверджують легальний статус близько 5 000 венесуельців. Цю інформацію оприлюднила агенція Reuters.

Ці 5 000 осіб є частиною майже 350 000 венесуельців, для яких Верховний суд США нещодавно дозволив припинити тимчасовий правовий захист.

Окружний суддя Едвард Чен, що працює в Сан-Франциско, ухвалив рішення 30 травня, в якому зазначив, що міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем, ймовірно, перевищила свої повноваження, визнавши ці документи недійсними в лютому.

19 травня Верховний суд США скасував попереднє рішення, яке забороняло адміністрації Трампа припиняти захист від депортації для венесуельців, наданий через програму тимчасового захищеного статусу (TPS).

Проте Верховний суд чітко вказав, що це не заважає венесуельцям оскаржувати рішення Ноем про визнання недійсними документів, виданих у рамках цієї програми, що дозволяє їм працювати та жити в США.

Ці документи були видані після того, як Міністерство внутрішньої безпеки США продовжило програму TPS для венесуельців на 18 місяців – до жовтня 2026 року, але Ноем згодом скасувала це продовження.

Програма TPS призначена для осіб, чиї країни постраждали від природних катастроф, збройних конфліктів або інших надзвичайних ситуацій.

Адвокати кількох венесуельців та правозахисна організація National TPS Alliance звернулися до суду з проханням підтвердити чинність цих документів, підкреслюючи, що без них тисячі мігрантів можуть втратити роботу або бути депортованими.

Суддя Чен підтримав цю позицію, зазначивши, що закон, що регулює програму тимчасового захищеного статусу, не надає Ноем повноважень визнавати такі документи недійсними.

За оцінками адміністрації, лише близько 5 000 з 350 000 венесуельців мають такі документи, додав Чен, призначений президентом Бараком Обамою.

Трамп та проблема нелегальної міграції

Дональд Трамп зробив боротьбу з нелегальною імміграцією однією з ключових тем своєї передвиборчої кампанії, обіцяючи зробити захист кордону пріоритетом і депортувати мільйони мігрантів у разі свого переобрання.

22 січня він підписав указ, який призупинив фізичний в’їзд іноземців, які намагаються нелегально потрапити до США через південний кордон з Мексикою.

1 березня у Пентагоні повідомили про розгортання бригадної бойової групи Stryker та авіаційного батальйону загальної підтримки на кордоні з Мексикою.