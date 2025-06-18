Суд заблокував заборону паспортів з гендерною ідентичністю для трансгендерів у США

Про це пише Reuters.

У вівторок федеральна суддя Джулія Кобік ухвалила рішення, яке заблокувало політику адміністрації Дональда Трампа, що забороняла трансгендерним і небінарним американцям отримувати паспорти з вказівкою їхньої гендерної ідентичності. Це рішення стало важливим кроком у боротьбі за права цих груп, про що повідомляє Reuters.

Суддя Кобік розширила попередню заборону, видану у квітні, яка дозволяла шістьом позивачам отримувати паспорти з маркером статі, що відповідає їхній гендерній ідентичності, або з нейтральною позначкою “X” під час розгляду справи.

Цього разу Кобік надала справі статус колективного позову, тимчасово заборонивши Держдепартаменту США реалізовувати політику відмови у видачі паспортів для трансгендерних та небінарних осіб. Суддя дійшла висновку, що нова політика, заснована на указі Трампа, ймовірно, є дискримінаційною за ознакою статі та базується на ірраціональних упередженнях щодо трансгендерних людей, що порушує П’яту поправку Конституції США.

Суддя, призначена Джо Байденом, підкреслила, що ця політика негативно впливає на всіх громадян у зазначених категоріях, оскільки “перешкоджає їм отримувати паспорти з маркером статі, який відповідає їхній гендерній ідентичності”.

Адвокатка позивачів з Американської спілки громадянських свобод Лі Наулін-Солл охарактеризувала це рішення як “критично важливу перемогу проти дискримінації та за рівність перед законом”.

У відповідь на рішення суду прессекретарка Білого дому Анна Келлі розкритикувала його, назвавши “черговою спробою неслухняного судді зірвати порядок денний президента Трампа і нав’язати радикальну гендерну ідеологію, що суперечить біологічній реальності”.

До адміністрації Трампа, протягом понад 30 років Держдепартамент дозволяв змінювати маркер статі у паспорті. У 2022 році адміністрація Байдена надала можливість заявникам обирати нейтральну позначку “X” або самостійно визначати себе як “М” чи “F”.