Суд визнав DOGE підпорядкованим закону про свободу інформації в США

Суддя окружного суду округу Колумбія, Крістофер Купер, ухвалив рішення, що Департамент з питань боротьби з шахрайством (DOGE) підпадає під дію федерального закону про свободу інформації (FOIA). Це стало можливим, оскільки DOGE виконує функції, притаманні урядовим агентствам. Суд також дозволив організації CREW допитати Емі Ґлісон, яка виконує обов’язки адміністратора DOGE.

14 травня федеральний апеляційний суд відмовився призупинити це рішення, що стало підставою для адміністрації Трампа подати запит до Верховного суду з проханням про термінове блокування постанови 21 травня.

Адвокат Джон Сауер, який представляє інтереси адміністрації, охарактеризував рішення судді Купера як «надмірно широке та нав’язливе». Він висловив занепокоєння, що це може загрожувати розділенню влад і відволікати DOGE від його основної мети – боротьби з шахрайством та зловживаннями у федеральному уряді.

Сауер також зазначив, що DOGE є частиною Білого дому, а не незалежною агенцією, тому на нього не поширюється Закон про свободу інформації США. Він підкреслив, що Верховний суд вже відхиляв подібні спроби втручання у діяльність виконавчої влади, і закликав не дозволяти цього знову.

DOGE було створено указом президента Трампа 20 січня 2025 року, в день його інавгурації на другий термін.