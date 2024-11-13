13 листопада Митний комітет Федерації роботодавців України організував і провів важливий вебінар для представників понад 50 компаній-членів ФРУ. Захід був присвячений темі "Проблеми визначення митної вартості та специфіка роботи митних органів у цьому напрямку", що є однією з найактуальніших проблем для бізнесу, який при виробництві своєї продукції використовує імпортні складові.

Голова митного комітету ФРУ Анатолій Макаренко відкрив захід, наголосивши на важливості тісної співпраці з митною службою для оперативного вирішення питань, що виникають у процесі митного оформлення товарів.

“Питання митного контролю та оформлення виникають постійно — це нормальна ситуація, і дуже важливо, що митна адміністрація забезпечує швидкий обмін інформацією та прийняття рішень. Ми маємо єдину позицію з Митною службою, що бізнес, який виробляє і дає робочі місця, має бути підтриманий”, — підкреслив він.

Треба зазначити важливість роботи митних органів у контексті боротьби з тіньовими схемами: митна вартість є базою для оподаткування, а Митна служба – одним з наповнювачів бюджету і зменшувати податкову базу штучно ніхто не має права.

Вебінар став важливою платформою для обговорення актуальних питань, серед яких:

особливості підтвердження митної вартості;

методологічні питання митного контролю;

статистика щодо скарг і запитів від бізнесу;

актуальні нововведення, пов’язані з електронною торгівлею та змінами в митному кодексі.

Зокрема, обговорювались нові підходи до визначення митної вартості у разі онлайн-торгівлі, що є важливою темою у сучасних умовах.

Учасники вебінару отримали можливість почути експертні думки провідних фахівців Державної митної служби, а також поставити питання безпосередньо представникам митних органів.

Представник ДМС також акцентувала увагу на необхідності подальшої співпраці між митними органами та бізнесом для швидшого та ефективнішого вирішення питань.

Митний комітет Федерації роботодавців України запланував провести цілу серію таких вебінарів, присвячених різним аспектам митного контролю, митного оформлення та новацій митного законодавства. Це дасть можливість учасникам дізнатися про актуальні зміни в регулюванні, отримати цінні поради щодо оптимізації митних процедур, а також обговорити практичні аспекти роботи з митними органами.