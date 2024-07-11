Команда Мінцифри працює над впровадженням понад 100 нових послуг у застосунку "Дія". Серед найближчих новинок – п'ять сервісів, які значно спростять життя українців.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров для видання Liga.net.

Шлюб онлайн

Це революційний сервіс, який дозволить одружитися всього в кілька кліків. Україна стане першою країною у світі, де реєстрація шлюбу буде доступна через мобільний застосунок. Наречені зможуть подати заяву в “Дії”, засвідчити її Дія.Підписом, а потім провести церемонію через відеоконференцію з реєстратором ДРАЦС. Свідоцтво про шлюб можна буде отримати поштою або кур’єром.

Електронне бронювання

Спільно з Мінекономіки та Міноборони розробляється сервіс електронного бронювання на порталі “Дія”. Він дозволить критично важливим підприємствам і тим, які забезпечують потреби Сил оборони, швидко оформити бронювання працівників. Процес, який раніше міг тривати тижнями, тепер займатиме близько години.

Цифрові свідоцтва

У “Дії” з’являться цифрові версії свідоцтв про народження дітей, шлюб, розлучення та зміну імені. Ці документи будуть автоматично доступні в застосунку та стануть у пригоді в разі оформлення на роботу, підтвердження зміни прізвища чи оформлення пільг.

Відображення дозволу на зброю

У співпраці з МВС розробляється функція, яка дозволить користувачам “Дії” бачити інформацію про свої дозволи на зброю та замовляти витяги з Єдиного реєстру зброї.

Дія.Підпис для юридичних осіб

Розширення можливостей Дія.Підпису дозволить юридичним особам використовувати цю технологію для підписання документів та авторизації. Це значно прискорить роботу бізнесу та зробить процеси прозорішими.