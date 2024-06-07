Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Зараз, щоб забронювати співробітника, потрібно подавати заяви в паперовому вигляді, збирати підписи та тижнями чекати на результат. “Дія” це змінить. Процес буде швидким, прозорим і без людського фактора, а результат— за годину”, — зазначив Федоров.

За його словами, на першому етапі забронювати своїх співробітників онлайн зможуть критично важливі підприємства та компанії, які працюють на потреби Сил оборони.

Якщо бізнес чи державний орган має право на бронювання, керівник через портал “Дія” подасть списки працівників та засвідчить електронним підписом заяву.

“Далі “Дія” автоматично перевірить по реєстрах, чи справді людина працевлаштована офіційно і, чи є про неї дані в реєстрі “Оберіг”. Якщо все ок, працівника заброньовано. Весь процес триватиме годину”, — додав міністр.

Як зазначив Федоров, керівник отримає відповідь про бронювання працівника в кабінеті на порталі “Дія”, а у військовозобов’язаного оновиться про це інформація в застосунку “Резерв+”. За бажання можна отримати також й паперове підтвердження.

Якщо в бронюванні відмовили, керівник також отримає відповідь у кабінеті на порталі “Дія”.

“Орієнтовно запустимо послугу на початку липня. Цифровізуємо один із найскладніших процесів, бета-тест скоро”, — додав Федоров.