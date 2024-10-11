Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, кошти підуть на відновлення телекомунікаційного сектору, купівлю нового обладнання для збільшення покриття фіксованим та мобільним інтернетом в Україні й покращення мобільного звʼязку.
“Стабільний звʼязок — невідʼємна частина нормального життя кожної людини. Попри постійні спроби ворога знищити телеком-мережу українці повинні мати змогу викликати екстрені служби, спілкуватися з рідними, працювати та навчатися онлайн. Зараз важливим фактором для стабільної роботи зв’язку є інвестиції”, — написав Федоров.
Допомогу надали Міжнародна фінансова корпорація та Європейський банк реконструкції та розвитку за підтримки Європейської комісії та уряду Франції.
- Україна почала видавати гранти на виробництво ракет, — Федоров
- В “Дія” запустили програму електронного резидентства uResidency
- Україна запускає проєкт “Е-резидент” для іноземних підприємців