Україна продовжує активно розвивати свої ударні дрони, які вже можуть долати дистанції до 1800 кілометрів.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю Reuters.

“Україна активно використовує ударні дрони та безпілотники-приманки, часто випереджаючи Росію за кількістю запущених пристроїв за одну ніч”, – зазначив Федоров.

За його словами, при створенні безпілотників використовуються технології штучного інтелекту, але важливішими викликами залишаються методи підключення та запуску дронів для глибоких ударів по ворожих цілях.

Міністр повідомив, що тривають розробки безпілотників для перехоплення російських Shahed.

“Є успішні результати випробувань, але ці технології ще перебувають на стадії досліджень і розробок”, – додав він.

Україна також уклала контракт на постачання 1,6 мільйона дронів у 2023 році, з яких 1,3 мільйона вже надійшли, зокрема FPV-дрони. Віцепрем’єр зазначив, що у державних закупівлях задіяні 10 компаній, які розробляють продукти з елементами штучного інтелекту.

“У 2024 році очікуємо збільшення частки автономних безпілотників з функцією цілевказання та перші спроби створення рою дронів, хоча й у невеликих масштабах”, – заявив міністр.

Крім цього, уряд запланував масштабну закупівлю роботизованих наземних платформ для підтримки піхоти. Федоров зазначив, що цього року було закуплено кілька тисяч таких пристроїв, але на наступний рік потреба сягне десятків тисяч.

Україна продовжує зміцнювати обороноздатність, інвестуючи в інноваційні технології, які забезпечують перевагу в сучасних умовах бойових дій.