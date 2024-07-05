В Україні розпочався проєкт "єДозвіл", що дозволяє підприємцям отримувати ліцензії та дозволи онлайн через додаток "Дія".

Про це повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, через “Дію” підприємці зможуть подавати документи, відновлювати чи анулювати ліцензії, відстежувати прогрес в обробці документів, оплачувати адмінпослуги чи подавати скарги.

Зазначається, що спершу будуть доступні ліцензії та декларації у сфері охорони праці, з вересня можна буде отримати ліцензію на ветеринарну діяльність. Перелік сфер і послуг поступово розширюватиметься.

“Як це буде на ділі. Умовно, ви хочете почати ветеринарну практику, але для цього потрібно отримати ліцензію від Держпродспоживслужби. Раніше треба було збирати заяву, копії потрібних документів і везти в Держпродспоживслужбу. Скоро це все можна буде зробити в кілька кліків на порталі “Дія”, — зазначив Федоров.

За словами міністра, система автоматично перевірить документи, які користувач завантажить, і якщо проблем немає, за кілька хвилин видасть дозвіл чи ліцензію. Якщо система бачить ризик, заяву розгляне представник держоргану, відповідь буде протягом 10 днів.