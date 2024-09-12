Про це у четвер, 12 вересня, повідомив віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
“Українці одружуються з Дією. Шлюб онлайн — це революційний сервіс, і його популярність доводить, що він надзвичайно потрібний. Лише за перші 24 години ви забронювали дати для одружень на два місяці вперед! А пропозиція в Дії, без перебільшень, стала трендом тижня”, — зазначив Федоров.
Якщо розглядати результати за три дні в цифрах, то користувачі зробили 416 133 пропозиції, з яких позитивних відповідей було 49 282.
Також 1 247 пар подали заяви про шлюб, а 197 пар вже одружилися з моменту запуску бета-версії.
З 9 вересня українці отримали можливість укладати шлюб через відеозв’язок за допомогою порталу “Дія”. У застосунку відтепер можна пройти весь процес реєстрації шлюбу — від подання заяви до самого одруження.