Пропозиція шлюбу через "Дію" стала головним трендом цього тижня. За три дні користувачі зробили 416 133 пропозиції. Лише за перші 24 години українці забронювали дати для одружень на два місяці вперед.

Про це у четвер, 12 вересня, повідомив віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Українці одружуються з Дією. Шлюб онлайн — це революційний сервіс, і його популярність доводить, що він надзвичайно потрібний. Лише за перші 24 години ви забронювали дати для одружень на два місяці вперед! А пропозиція в Дії, без перебільшень, стала трендом тижня”, — зазначив Федоров.

Якщо розглядати результати за три дні в цифрах, то користувачі зробили 416 133 пропозиції, з яких позитивних відповідей було 49 282.

Також 1 247 пар подали заяви про шлюб, а 197 пар вже одружилися з моменту запуску бета-версії.

З 9 вересня українці отримали можливість укладати шлюб через відеозв’язок за допомогою порталу “Дія”. У застосунку відтепер можна пройти весь процес реєстрації шлюбу — від подання заяви до самого одруження.