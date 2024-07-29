Ольга Харлан стала бронзовою призеркою Олімпіади-2024 із фехтування на шаблях. У поєдинку за бронзу вона зустрілася із представницею Республіки Корея Чої Сібін і перемогла з рахунком 15:13.
Перемога Ольги Харлан стала першою медаллю України на Олімпійських іграх-2024.
Харлан є олімпійською чемпіонкою 2008 року та срібною призеркою Олімпійських ігор 2016 року в командній першості та бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2012 та 2016 років в індивідуальній першості.
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