У понеділок, 29 липня, українська фехтувальниця Ольга Харлан здобула бронзову нагороду на Олімпіаді-2024 у Парижі в індивідуальних змаганнях на шаблі.

Ольга Харлан стала бронзовою призеркою Олімпіади-2024 із фехтування на шаблях. У поєдинку за бронзу вона зустрілася із представницею Республіки Корея Чої Сібін і перемогла з рахунком 15:13.

Перемога Ольги Харлан стала першою медаллю України на Олімпійських іграх-2024.

Харлан є олімпійською чемпіонкою 2008 року та срібною призеркою Олімпійських ігор 2016 року в командній першості та бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2012 та 2016 років в індивідуальній першості.