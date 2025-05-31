Про це сьогодні, 31 травня, повідомили в жiночому русі опору “Зла Мавка”.

У тимчасово окупованому Мелітопольському районі Запорізької області стався вибух ешелону, що складався з товарних та паливних цистерн. Цей російський потяг прямував у бік Криму, який також знаходиться під контролем окупантів. Про інцидент стало відомо 31 травня завдяки інформації від жіночого руху опору “Зла Мавка”.

“У Мелітопольському районі, на тимчасово окупованій території, партизани успішно підірвали ешелон із товарними та паливними цистернами. Потяг прямував у бік т.о. Криму.” – Рух опору “Зла Мавка”

Історія та мета руху опору “Зла Мавка”

Рух “Зла Мавка” був заснований у березні 2023 року в Мелітополі, який наразі перебуває під окупацією. Цей партизанський рух є унікальним, оскільки складається виключно з жінок. Учасниці об’єдналися, щоб продемонструвати свою незгоду з окупацією та показати, що російським військовим не місце на їхній землі.