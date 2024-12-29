Працівники ГУР МО України знищили чотири об’єкти із телекомунікаційним обладнанням на тимчасово окупованій території Донеччини.

Про це повідомляє пресслужба української розвідки.

“На тимчасово окупованій території Донецької області знищено чотири об’єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку “Фєнікс”, який використовують російські загарбники”, ― йдеться у повідомленні.

У розвідці додали, що пожежа також пошкодила обладнання для стільникового зв’язку на території Ленінградської області РФ, а ще ― зруйнувала три залізничні релейні шафи управління залізничним рухом у ярославській області держави-агресора.

“Ускладнення й перешкоди для логістики та зв’язку російської окупаційної армії ― важливий процес, який не припиняється”, ― наголосили в ГУР.