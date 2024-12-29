Про це повідомляє пресслужба української розвідки.
“На тимчасово окупованій території Донецької області знищено чотири об’єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку “Фєнікс”, який використовують російські загарбники”, ― йдеться у повідомленні.
У розвідці додали, що пожежа також пошкодила обладнання для стільникового зв’язку на території Ленінградської області РФ, а ще ― зруйнувала три залізничні релейні шафи управління залізничним рухом у ярославській області держави-агресора.
“Ускладнення й перешкоди для логістики та зв’язку російської окупаційної армії ― важливий процес, який не припиняється”, ― наголосили в ГУР.
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