Про це повідомляє Державна митна служба України.
Польські митники поінформували про те, що протестувальники мають намір пропускати автобуси й легкові авто в обидва напрямки без змін.
Обмеження стосуватимуться вантажних транспортних засобів:
- на вʼїзд в Україну — по 1 вантажівці впродовж години.
- на виїзд з України — рух вантажівок вагою більше 3,5 т блокується повністю.
Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.
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