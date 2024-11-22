За попередньою інформацією польської сторони, місцеві фермери планують розпочати страйк біля пункту пропуску "Медика – Шегині" 23 листопада з 9:00 за київським часом.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Польські митники поінформували про те, що протестувальники мають намір пропускати автобуси й легкові авто в обидва напрямки без змін.

Обмеження стосуватимуться вантажних транспортних засобів:

на вʼїзд в Україну — по 1 вантажівці впродовж години.

на виїзд з України — рух вантажівок вагою більше 3,5 т блокується повністю.

Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.