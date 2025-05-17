В останні дні російські пропагандисти активно поширюють неправдиву інформацію про удар безпілотника по рейсовому автобусу, що стався поблизу Тьоткіно. Вони намагаються переконати громадськість, що атака на автобус у Сумській області була націлена не на цивільних осіб, а на військових.

Цю інформацію підтвердили в Центрі протидії дезінформації, зазначивши, що такі заяви є частиною інформаційної стратегії Росії, яка прагне відвернути увагу від своїх злочинів проти мирного населення та спробувати посіяти сумніви, спотворюючи факти.

Уранці, близько 6 години, російські військові завдали удару по рейсовому автобусу в районі Білопілля. За словами начальника обласної військової адміністрації Олега Григорового, внаслідок атаки загинуло дев’ятеро людей, а ще семеро отримали поранення.

Голова Білопільської громади Юрій Зарка також повідомив, що автобус перевозив людей, які намагалися евакуюватися з міста, що підкреслює трагічність ситуації.

Ця подія викликала значний резонанс у суспільстві та підкреслює важливість боротьби з дезінформацією в умовах війни, адже правдива інформація є критично важливою для розуміння реальної ситуації.