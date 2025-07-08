Міжнародна федерація фехтування (FIE) у своїй заяві FIE повідомила про допуск підсанкційних спортсменок до чемпіонату світу-2025 після спрощення процесу перевірки.

Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила рішення допустити спортсменок, які підпадають під санкції, до чемпіонату світу-2025. Це стало можливим завдяки спрощенню процедури перевірки їхньої “нейтральності”. Відповідна інформація була оприлюднена в офіційній заяві FIE.

На чемпіонаті світу-2025 зможуть взяти участь 37 “нейтральних” атлетів, серед яких є спортсмени, пов’язані з військовими формуваннями Росії. Вони матимуть можливість виступати під прапором FIE.

26 червня на засіданні FIE було ухвалено рішення спростити процес перевірки “нейтральності” спортсменів. Це рішення стало відповіддю на складнощі та високі витрати, пов’язані з попередньою процедурою, яка виявилася обтяжливою.

Незважаючи на спрощення, “нейтральні” спортсмени повинні підписати декларацію, що складається з дев’яти пунктів. У ній йдеться про підтримку мирної місії Міжнародного олімпійського комітету (МОК), заборону на публічні заяви на підтримку війни в ЗМІ та соціальних мережах, а також участь у провоєнних демонстраціях і використання символіки, що підтримує війну.

Декларація також містить зобов’язання дотримуватися принципів Олімпійської хартії, статуту FIE, етичного кодексу МОК, політики безпеки, а також правил і директив FIE. Атлети зобов’язані дотримуватися антидопінгових норм FIE та Всесвітнього антидопінгового кодексу.

У разі надання неправдивої інформації або порушення умов декларації, спортсмен може бути відсторонений від змагань, втратити “нейтральний” статус і піддатися дисциплінарним санкціям. Остаточне рішення про надання “нейтрального” статусу ухвалюватиме Виконавчий комітет FIE.

Цього року FIE також дозволила “нейтральним” російським та білоруським спортсменам брати участь у командних змаганнях чемпіонату Європи-2025, незважаючи на рекомендації МОК.

Чемпіонат світу-2025 з фехтування відбудеться в Тбілісі з 22 по 26 липня.