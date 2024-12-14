Міжнародна федерація футболу FIFA під час жеребкування кваліфікації на Чемпіонат світу 2026 року показала карту України без півострова Криму. На думку речника МЗС Георгія Тихого, такі дії вказують на порушення міжнародного права та підтримку російської окупації.

Про це йдеться у його коментарі, опублікованому в соцмережі X (Twitter).

“Перекроюючи міжнародні кордони у вчорашньому ефірі, ви не тільки діяли проти міжнародного права, а й підтримали російську пропаганду, воєнні злочини й злочин агресії проти України”, – зазначив речник.

Представник МЗС опублікував виправлену мапу і наголосив, що Україна чекатиме від FIFA офіційних вибачень.

Зауважимо, що на карті Європи, яка була представлена FIFA перед початком процесу жеребкування, показали Україну і Білорусь, Косово і Сербію, Вірменію та Азербайджан. Але примітно, що Україну зобразили без Криму.