Про це йдеться у його коментарі, опублікованому в соцмережі X (Twitter).
“Перекроюючи міжнародні кордони у вчорашньому ефірі, ви не тільки діяли проти міжнародного права, а й підтримали російську пропаганду, воєнні злочини й злочин агресії проти України”, – зазначив речник.
Представник МЗС опублікував виправлену мапу і наголосив, що Україна чекатиме від FIFA офіційних вибачень.
Зауважимо, що на карті Європи, яка була представлена FIFA перед початком процесу жеребкування, показали Україну і Білорусь, Косово і Сербію, Вірменію та Азербайджан. Але примітно, що Україну зобразили без Криму.
- Партизани виявили місце дислокації російських військ на базі відпочинку у Криму
- Окупанти намагаються створити у Криму бригаду БАРС
- Російські військові передають партизанам дані про С-400 у Криму