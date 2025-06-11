Бої в Удачненській громаді Донеччини: ситуація на фронті та життя мешканців

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У деяких селах Удачненської громади, що на Донеччині та межує з Дніпропетровською областю, доступ влади став неможливим через активні бойові дії. Громада складається з семи населених пунктів: Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Калинівка, Сергіївка та Молодецьке. Про це повідомив начальник Удачненської селищної військової адміністрації Валерій Дугельний.

Валерій Дугельний зазначив, що деякі села розташовані дуже близько до лінії фронту. Наприклад, Новомиколаївка межує з Дніпропетровською областю, а відстань від Новосергіївки до лінії фронту становить близько 2 км, тоді як від Удачного – приблизно 4 км.

Влада вже не може дістатися до Удачного, Новосергіївки та Новомиколаївки, де тривають бойові дії. У Муравці взагалі не залишилося жодної людини. Проте в Калинівці та Сергіївці ще є можливість проїзду, і представники адміністрації продовжують відвідувати ці населені пункти.

“Туди вже доступу немає. В Удачному, Новосергіївці, Новомиколаївці вже йдуть бої. Там людей залишились одиниці, в Муравці взагалі нікого немає. В доступності у нас ще Калинівка і Сергіївка, ще туди їздимо”. – Валерій Дугельний

Російські війська обстрілюють населені пункти громади, використовуючи “Іскандери”, КАБи, дрони та реактивні системи залпового вогню “Смерч”. За словами керівника громади, бої тривають безперервно, і хоча російські війська зазнають значних втрат, вони продовжують наступати.

“Ідуть постійні бої. Я з військовими спілкуюся, що на нашому напрямку воюють, то по одній хатці, потім їх вибивають, вони знову тиснуть. Втрати у росіян такі, що у нас людей стільки не жило, скільки їх вже лягло, і пруть, і пруть, і пруть, ніхто їх не забирає (тіла загиблих – ред.). А де заходять, там вже повна руйнація. В Удачному східна частина зруйнована повністю, ні одного будинку цілого, мабуть, вже жодної цілої цеглини немає”. – Валерій Дугельний

Станом на 8 червня 2025 року бойові дії та “сіра зона” досягли кордонів Удачного та Новосергіївки, проте жоден із населених пунктів громади офіційно не окупований.

Щодо кількості мешканців, у Калинівці залишилося близько 26 людей, а в Сергіївці – приблизно 180. Серед них є як ті, хто виїжджає, так і ті, хто повертається. Дітей, хворих та маломобільних мешканців евакуювали раніше, а сім’ї з дітьми поки не повертаються.

Валерій Дугельний підкреслив, що навіть ті, хто залишився, намагаються обробляти городи, щоб мати хоча б мінімальний запас продуктів. Люди усвідомлюють необхідність економити, адже пенсії невеликі, а комунальні послуги потрібно оплачувати.

Інфраструктура та умови життя

У Сергіївці працює лише один продуктовий магазин, але водопостачання відсутнє через руйнування водогону внаслідок обстрілів. Башту водогону пошкоджено осколками, тому доступу до помпової станції немає.

У Калинівці ж вода, електропостачання та телефонний зв’язок ще функціонують, тоді як у Сергіївці мешканцям доводиться шукати точки для зв’язку.

Евакуація та допомога

Тих, хто бажає евакуюватися, вивозять до Павлограда, де організовують евакуаційні поїзди та допомагають із розселенням. Водночас є люди, які виїжджають самостійно.