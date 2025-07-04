Бойові дії в Міловому на Харківщині: ситуація на 4 липня 2025 року

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Станом на 4 липня у селі Міловому, що на Харківщині, тривають активні бойові дії. Російські війська перетнули державний кордон України, що викликало серйозну стурбованість серед місцевих жителів та військових.

Речник Оперативно-тактичного угруповання “Харків” Павло Шамшин повідомив про ситуацію в регіоні, зазначивши, що хоча факт окупації Мілового наразі не підтверджений, бойові дії тривають.

“Факт окупації Мілового наразі підтвердити не можемо, але так, там тривають активні бойові дії, ворог перетнув кордон у тому районі й намагається рухатися в напрямку Амбарного. Підрозділи Сил оборони на цей час стабілізували ситуацію і вживають усіх необхідних заходів щодо блокування подальшого просування росіян.” – Павло Шамшин

Мілове, яке входить до складу Вільхуватської громади, розташоване безпосередньо на кордоні з Росією, що робить його стратегічно важливим пунктом у контексті військових дій.

Згідно з даними аналітичного проєкту DeepState, на 3 липня Мілове вже позначене на мапі як окуповане. Водночас, 2 липня на цій мапі не було відзначено, що російські війська перетнули кордон у цьому районі, що свідчить про швидку ескалацію конфлікту.

Ситуація в регіоні залишається напруженою, українські захисники продовжують утримувати свої позиції та не дозволяють ворогу просуватися далі, демонструючи стійкість і рішучість у боротьбі за територіальну цілісність України.