В Україну з Болгарії екстрадували керівницю товариства, яка фігурує у справі про розкрадання коштів "Укрзалізниці" під час закупівлі силових трансформаторів у 2022—2024 роках.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро.

Згідно з розслідуванням, підозрювана незаконно виграла тендер на постачання трансформаторів для “Укрзалізниці” за штучно завищеними цінами.

Після викриття оборудки у квітні 2024 року, жінка перебувала у міжнародному розшуку.

Восени того ж року її затримали в Болгарії, після чого було задоволено екстрадиційний запит України. Фігурантку передали на міжнародному автомобільному пункті пропуску “Устилуг — Зосін” Волинської області.

Суд обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 9,9 мільйона гривень.

Нагадаємо, у квітні 2024 року НАБУ і САП викрили організовану групу, яку очолював колишній радник заступника керівника Офісу Президента, а також співробітник Служби безпеки України. 10 учасникам цієї групи висунуто підозри у заволодінні 94,8 млн грн АТ “Укрзалізниця”.