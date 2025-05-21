Філіппіни разом із Індо-Тихоокеанським командуванням США завершили шосте двостороннє морське навчання в Південнокитайському морі. Цю інформацію оприлюднили представники збройних сил Філіппін на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Навчання проходили в акваторії поблизу островів Палаван та Міндоро. У них взяли участь Військово-морські сили, Повітряні сили та Берегова охорона Філіппін, а також катер Берегової охорони США Stratton і морський патрульний літак P-8A Poseidon.

Ці навчання стали знаковими, оскільки вперше в них спільно брали участь Берегова охорона США та Берегова охорона Філіппін. Це свідчить про важливий крок у розвитку морського співробітництва між країнами, підкреслюючи зростаючу важливість партнерства в морській сфері.

Протягом навчань проводилися різноманітні тренування, включаючи перевірку зв’язку, пошуково-рятувальні операції, тактичні маневри, навчання вахтових офіцерів, а також фотофіксацію операцій і підсумкові тренування.

Начальник збройних сил Філіппін Ромео Браунер підкреслив, що ці спільні заходи підтверджують намір Філіппін модернізувати свої військові можливості та зміцнювати оборонні партнерства для захисту національних і регіональних інтересів у морській сфері.

Варто зазначити, що 8 травня Філіппіни повідомили про агресивні дії китайських кораблів поблизу спірної мілини Скарборо. Філіппінське патрульне судно зазнало “агресивних і небезпечних маневрів” з боку двох китайських фрегатів та корабля берегової охорони Китаю, що свідчить про зростаючу напруженість у регіоні.