Фільм «Росіяни на війні» режисерки Анастасії Трофімової планують показати на кінофестивалі в Цюриху, що викликало обурення з боку Міністерства закордонних справ України.

Про це повідомили у МЗС.

«Ми рішуче засуджуємо будь-які спроби дати Росії культурну арену, на якій можна відбілити її військові злочини, в той час як російські війська продовжують чинити звірства проти українців», — зазначається у заяві Міністерства.

Раніше Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло Анастасію Трофімову до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Нагадаємо, що на Венеційському кінофестивалі відбулася прем’єра стрічки «Росіяни на війні», яка показує російських окупантів як «звичайних» людей, не висвітлюючи руйнувань та воєнних злочинів, які вони вчиняють.

Для роботи над фільмом режисерка Анастасія Трофімова провела сім місяців біля російських військових поблизу фронту в Україні, хоча дозволу на зйомки не отримувала. За її словами, вона не побачила жодних ознак воєнних злочинів з боку росіян.

Державне агентство України з питань кіно також засудило стрічку, назвавши її «завуальованою російською пропагандою».

Фільм планували показати на кінофестивалі TIFF у Торонто. Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко разом із народними депутатами закликали скасувати цей показ. Спочатку кінофестиваль відмовився від показу через «значні загрози для безпеки фестивалю та громадськості». Проте пізніше стрічку все ж включили до програми TIFF.