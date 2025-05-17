Сьогодні, 17 травня, о 22:00 відбудеться фінал “Євробачення-2025”. Це грандіозне шоу можна буде переглянути в прямому ефірі на телеканалі Суспільне Культура.

Де шукати трансляцію? Вона буде доступна на офіційних веб-сайтах Євробачення в Україні та на телеканалі Суспільне Культура. Також слухати конкурс можна на Радіо Промінь.

Перед фіналом, о 21:00, на телеканалі Суспільне Культура та на YouTube-каналі Євробачення Україна розпочнеться передшоу “Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення-2025”. О 22:00 на тому ж YouTube-каналі стартує пряма трансляція з коментатором Тимуром Мірошниченком, який разом із зірковими гостями обговорюватиме події шоу.

Для забезпечення доступності трансляції, вона буде супроводжуватися перекладом жестовою мовою. Виконувати пісні жестовою мовою будуть Лада Соколюк, Анфіса Худашова та Олександр Рудик. Переклад діалогів жестовою мовою під час усіх ефірів конкурсу здійснюватиме Тетяна Журкова.

Як проголосувати на конкурсі, можна дізнатися з відеоексплейнера, який доступний на офіційних ресурсах заходу.

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