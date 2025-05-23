Порушення повітряного простору Росією: інциденти у Фінляндії та Польщі

За Міністерством оборони Фінляндії

Фінляндія та Польща повідомили про нещодавні інциденти, пов’язані з російськими військовими літаками, які порушили їхній повітряний простір. У Гельсінкі розпочали розслідування через підозру на порушення кордону, тоді як у Варшаві підтвердили перехоплення російського бомбардувальника.

Згідно з інформацією Міністерства оборони Фінляндії, 23 травня вдень два російські військові літаки, ймовірно, увійшли в повітряний простір країни поблизу Порвоо. Прикордонна служба Фінляндії активно займається розслідуванням цього інциденту.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен наголосив на серйозності ситуації та запевнив, що вживаються всі необхідні заходи для з’ясування обставин події.

У той же час, напередодні Повітряні сили Польщі перехопили російський бомбардувальник Су-24 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що за наказом НАТО польські пілоти успішно виявили, перехопили та відтіснили російський літак.

Косіняк-Камиш зазначив, що російський Су-24 виконував небезпечні маневри, які загрожували безпеці польських повітряних кордонів. Він також підкреслив, що подібні провокації з боку Росії стали частішими, зокрема через польоти без увімкнених транспондерів, без подання планів польотів і без зв’язку з диспетчерськими службами.