Фінляндія готує 29-й пакет військової допомоги Україні на 143 млн євро

Як повідомляє офіційне повідомлення Міністерства оборони Фінляндії
У понеділок Міністерство оборони Фінляндії оголосило про підготовку нового, 29-го пакета військової допомоги Україні, вартість якого складає приблизно 143 мільйони євро. Цю інформацію підтвердили в офіційному повідомленні відомства.
Варто зазначити, що пакет наразі перебуває на стадії затвердження у фінському уряді та президента країни.
“Цей пакет містить перші постачання національної промисловості, замовлені в межах програми підтримки України, започаткованої Міністерством оборони.”
Програма підтримки, про яку йдеться, була запущена навесні 2025 року, і в її рамках замовлення для України розподіляються між вітчизняними підприємствами оборонної промисловості.
“З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечного надходження допомоги більш детальна інформація про її зміст, спосіб постачання або графік не надається.”
З початку 2022 року загальна сума військової допомоги, яку Фінляндія надала Україні, досягла 2,8 мільярда євро.
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