Фінляндія виходить з Оттавської конвенції для посилення оборони

Про це йдеться у заяві фінського президента.

Президент Фінляндії Александр Стубб підтримав ініціативу про вихід країни з Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін. Це рішення відкриває можливість для Збройних сил Фінляндії знову застосовувати ці оборонні засоби.

У своїй заяві президент підкреслив, що дане рішення обумовлене потребами національної безпеки в умовах зростаючої нестабільності в регіоні.

“Рішення ґрунтується на потребах фінської оборони в умовах ослабленої безпеки. Фінляндія не стикається з безпосередньою військовою загрозою, але зміни вимагають від нас посилення наших оборонних можливостей. У нас довгий кордон з Росією, яка не є учасницею Оттавського договору. Ми бачили, як Росія веде війну сьогодні.”

Президент також визнав, що його рішення викликало певну критику, проте наголосив на відданості Фінляндії міжнародному праву та системі, що базується на міжнародних нормах. Вихід з конвенції не вплине на інші міжнародні зобов’язання країни.

“Фінляндія відповідально ставиться до мін, і вони не використовуються в мирний час. Міни зберігаються на складах. Міни є оборонною зброєю для Фінляндії. Найважливішою метою зовнішньої та безпекової політики Фінляндії є забезпечення незалежності та територіальної цілісності Фінляндії, запобігання втручанню Фінляндії у військовий конфлікт та гарантування безпеки та добробут фінів.”

19 червня парламент Фінляндії офіційно ухвалив рішення про вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, виробництво та зберігання протипіхотних мін.

Що таке Оттавська конвенція?

Оттавська конвенція була ухвалена в Осло 18 вересня 1997 року і набула чинності у 1999 році. Більше 160 країн стали учасниками цього договору, серед яких більшість західних держав. Проте Китай, Росія, США, Індія та Пакистан не підписали конвенцію.

Україна підписала цю конвенцію у лютому 1999 року в Нью-Йорку, а Верховна Рада ратифікувала її 18 травня 2005 року. На той момент Україна мала п’ятий за величиною арсенал протипіхотних мін у світі, поступаючись лише Китаю, Росії, США та Пакистану.

Учасники конвенції зобов’язуються не використовувати, не розробляти, не виготовляти, не купувати, не зберігати та не передавати протипіхотні міни ні безпосередньо, ні опосередковано.

На фоні агресії Росії проти України, країни Балтії, Польща та Фінляндія також ініціювали процес виходу з Оттавської конвенції.