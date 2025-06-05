Фінляндія посилює вимоги для отримання постійного місця проживання

Як повідомило Міністерство внутрішніх справ Фінляндії

Фінляндія має намір посилити вимоги для отримання статусу постійного місця проживання (ПМП). Зокрема, планується збільшити мінімальний термін безперервного проживання на два роки.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ, уряд вже подав до парламенту відповідний законопроєкт.

Згідно з новими пропозиціями, мінімальний термін безперервного проживання для отримання ПМП у Фінляндії буде збільшено з 4 до 6 років. Очікується, що ці зміни набудуть чинності 8 січня 2026 року.

Крім тривалішого терміну проживання, претенденти повинні будуть відповідати й іншим вимогам:

мати задовільний рівень володіння фінською або шведською мовою;

мати не менше двох років трудового стажу в Фінляндії.

Проте, існують винятки: особи, які прожили в країні 4 роки, зможуть подати заявку на ПМП, якщо:

їхній річний дохід становить не менше 40 000 євро;

вони мають визнаний у Фінляндії диплом магістра або PhD та два роки досвіду роботи;

володіють фінською або шведською мовою на високому рівні та мають три роки трудового стажу.

Основною метою цих змін є стимулювання інтеграції мігрантів через мовну підготовку, працевлаштування та дотримання законодавства країни.

Громадяни країн, які не є членами ЄС, але довгостроково проживають в одній з держав-членів Євросоюзу, можуть подати заявку на отримання статусу постійного проживання в межах ЄС. Цей дозвіл надається безстроково і прирівнюється до національних дозволів на постійне проживання. Однак до умов отримання такого дозволу додасться вимога володіння фінською або шведською мовою.