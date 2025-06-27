Фінляндія закуповує супутники SAR у компанії Iceye Oy для оборонної розвідки

Як повідомляє офіційний сайт Міністерства оборони Фінляндії

Фінляндія вирішила укласти угоду на закупівлю супутників SAR у компанії Iceye Oy, що базується у Фінляндії. Про це повідомив міністр оборони країни Антті Хякканен у соціальній мережі Х.

27 червня було підписано меморандум про наміри між Міністерством оборони та фінським виробником супутників, що стало результатом тривалих підготовчих робіт.

“Цьому передували місяці підготовки під керівництвом Міністерства оборони. Завдяки рішучості та тісній співпраці з Iceye Oy нам вдалося знайти необхідні рішення та запустити проєкт.” – Антті Хякканен

Міністр також зазначив, що нові супутники значно зміцнять “незалежні можливості” фінської оборони в галузі розвідки та космічного спостереження.

Супутники SAR, за інформацією Iceye Oy, здатні збирати та фіксувати зображення поверхні Землі в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов. З моменту свого заснування у 2018 році компанія вже вивела на орбіту понад 30 таких супутників.

Цього року, наприкінці березня, українське Міністерство оборони створило управління космічної політики, яке має на меті об’єднати державні та приватні компанії, а також науковців у космічній галузі для співпраці з українськими військовими.

У січні 2021 року уряд України затвердив концепцію загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2021―2025 роки, яка передбачає створення до двох тисяч нових робочих місць у космічній сфері та збільшення кількості науково-технічного персоналу.