Порушення повітряного простору Фінляндії російськими літаками 23 травня

Цю інформацію підтвердили у відділі комунікацій фінського зовнішньополітичного відомства фінському мовнику Yle

Фінляндія викликала російського посла для пояснень через порушення повітряного простору країни, яке сталося 23 травня. Цю інформацію підтвердило Міністерство закордонних справ Фінляндії, зазначивши, що інцидент стосується двох російських військових літаків, які, за підозрами, перетнули повітряний кордон поблизу Порвоо.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен підкреслив серйозність ситуації, зазначивши, що будь-яке порушення територіальної цілісності країни розглядається з великою увагою. У відповідь на цей інцидент берегова охорона Фінської затоки розпочала попереднє розслідування.

Крім того, Фінляндія планує надіслати офіційний запит до Росії з вимогою надати роз’яснення щодо даного порушення повітряного простору.

На тлі цих подій, минулого тижня польські винищувачі перехопили російський бомбардувальник Су-24 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем, що ще більше підвищує напруженість у регіоні.

Ці інциденти вказують на зростаючу напругу у повітряному просторі Північної Європи та викликають занепокоєння серед країн Балтійського регіону щодо безпеки та дотримання міжнародних норм.