Фінляндія стане базою для безпілотників НАТО RQ-4D у Пірккалі

Про це повідомлює видання Yle з посиланнями.

Фінляндія готується стати новим домом для безпілотних розвідувальних дронів НАТО RQ-4D, які незабаром розпочнуть свою діяльність у містечку Пірккала. За інформацією місцевих ЗМІ, перші випробування цих дронів заплановані на червень, а наразі тривають роботи з підготовки необхідної інфраструктури для їх розміщення.

Для ефективного управління безпілотниками залучаються кваліфіковані фахівці, які працюють над створенням системи тимчасової бази. Розміщення RQ-4D у Фінляндії дозволить здійснювати моніторинг важливих морських територій Норвегії, що є стратегічно важливим для НАТО.

Ці безпілотники вже виконували польоти над територією Фінляндії з осені 2023 року, зокрема для спостереження за східним кордоном Альянсу. Модель RQ-4D має розмах крил 40 метрів і здатна літати на відстань до 16 тисяч кілометрів. Висота польоту може досягати 18 кілометрів, що робить дрон практично невидимим для звичайного ока.

Безпілотники оснащені сучасними радарами та датчиками, що дозволяють збирати розвідувальну інформацію. Зазвичай вони вилітають з італійської бази Сігонелла на Сицилії, але НАТО розглядає можливість створення другої бази для RQ-4D, і Фінляндія вже запропонувала свої аеродроми для цього.

Авіабаза ВПС Пірккала вважається найбільш підходящим місцем для розміщення дронів. Окрім Фінляндії, інтерес до створення нової бази виявляють також Норвегія та Польща, проте остаточне рішення щодо місця розташування ще не ухвалено.