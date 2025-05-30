Іран посилює шпигунство проти Фінляндії – звіт Supo

Про це повідомляє фінський мовник Yle

Служба безпеки та розвідки Фінляндії (Supo) повідомила про зростання “ворожого впливу” з боку Ірану, зокрема, про шпигунство. Це стало відомо завдяки фінському мовнику Yle.

Вперше Supo офіційно вказала на Іран як на країну, що займається шпигунською діяльністю проти Фінляндії. Раніше в цьому контексті згадувалися лише Росія та Китай.

Проте Supo не розкриває, яку саме інформацію Тегеран намагається отримати від Фінляндії. Представники служби також зазначають, що, окрім цих трьох країн, існують й інші держави, які ведуть шпигунську діяльність щодо Фінляндії.

Згідно з даними фінської Служби безпеки, шпигунство за біженцями часто є “інструментом автократичних режимів”. Воно націлене на осіб, які належать до політичної опозиції або інших груп, що вважаються загрозою для влади їхніх країн.

“Метою є отримання інформації про цих людей за допомогою різних засобів. Особисте інтерв’ю – один з методів, що використовується”, – кажуть у відомстві.

Крім того, у Supo підкреслюють, що родичі шпигунів у країні походження часто стають засобом тиску для “змушення замовкнути голоси, спрямовані проти адміністрації”.

За інформацією Supo, Іран також створює інші потенційні загрози для безпеки Фінляндії. Розвідники вважають, що Тегеран може давати вказівки злочинним угрупованням для виконання різних дій на території країни.

“Підхід Ірану передбачає використання довірених осіб, таких як організовані злочинні угруповання. Таку діяльність не можна виключати й у Фінляндії”, – зазначили у Supo.

Однак служба не надала конкретних деталей щодо дій, до яких можуть бути залучені ці посередники.

У Supo також нагадали, що в Європі за останні роки було виявлено кілька спроб нападів, які, ймовірно, пов’язані з державними структурами Ірану. Подібні загрози зросли і в країнах Північної Європи.

За оцінками відомства, використання посередників у розвідці та актах саботажу стало помітнішим останнім часом. У Supo вважають, що дедалі “ворожіші” дії Ірану відображають погіршення відносин цієї держави із західними країнами.