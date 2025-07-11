Фінляндія виходить з Оттавської конвенції про протипіхотні міни

Про це пресреліз фінського зовнішнополітичного відомства”За даними надаїться.

Фінляндія офіційно оголосила про свій вихід з конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін, і повідомила про це ООН. Відповідна інформація була оприлюднена у пресрелізі Міністерства закордонних справ Фінляндії.

“Причиною денонсації є оборонні потреби Фінляндії в умовах ситуації у сфері безпеки, що погіршується. Припинення дії договору дозволить знову включити протипіхотні міни до арсеналу оборонних засобів.” – Міністерство закордонних справ Фінляндії

Згідно з інформацією, денонсація конвенції набере чинності через шість місяців після того, як депозитарій отримає відповідний документ, що відбудеться в січні 2026 року.

У фінському МЗС підкреслили, що, незважаючи на вихід з конвенції, країна продовжить підтримувати гуманітарні цілі Оттавської конвенції та активно займатиметься протимінною діяльністю.

19 червня парламент Фінляндії ухвалив рішення про вихід з Оттавської конвенції, а 4 липня президент країни Александр Стубб затвердив цю ініціативу.

На тлі агресії Росії проти України, крім Фінляндії, з угоди також вийшли Латвія, Литва, Естонія та Польща.

Історія Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Оттавська конвенція була ухвалена 18 вересня 1997 року в Осло і набула чинності в 1999 році. Більше 160 країн світу, включаючи більшість західних держав, стали її учасниками. Серед країн, які не приєдналися до конвенції, є Китай, Росія, США, Індія та Пакистан.

Україна підписала цю конвенцію в лютому 1999 року в Нью-Йорку, а Верховна Рада ратифікувала її 18 травня 2005 року. На момент підписання Україна мала п’ятий за величиною арсенал протипіхотних мін у світі, поступаючись лише Китаю, Росії, США та Пакистану, які також не стали учасниками договору.

Учасники конвенції зобов’язуються ніколи не використовувати протипіхотні міни, а також не розробляти, не виготовляти, не купувати, не зберігати і не передавати їх будь-яким чином.