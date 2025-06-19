Фінляндія виходить з Оттавської конвенції про протипіхотні міни

Як пише фінський мовник Yle, комітет у закордонних справах, що підтримав пропозицію уряду вийти з Оттавської конвенції, заявив, що міни є оборонною зброєю для Фінляндії, яка необхідна в умовах погіршення безпекової ситуації.

Фінляндія ухвалила важливе рішення про вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, зберігання та виробництво протипіхотних мін. Це рішення було затверджене парламентом країни 19 червня 2025 року.

Офіційна заява про вихід була опублікована на сайті парламенту Фінляндії. За це рішення проголосували 157 депутатів, 18 виступили проти, а 24 утрималися від голосування.

Згідно з інформацією фінського мовника Yle, комітет із закордонних справ, який підтримав ініціативу уряду, підкреслив, що протипіхотні міни є важливим елементом оборонної стратегії Фінляндії, особливо в умовах загострення безпекової ситуації в регіоні.

Крім того, парламент ухвалив заяву, в якій зазначається, що, виходячи з Оттавської конвенції, Фінляндія продовжить активно підтримувати гуманітарні ініціативи, зокрема розмінування в зонах конфліктів.

Це рішення також відкриває нові можливості для Збройних сил Фінляндії у використанні протипіхотних мін у майбутньому.

Варто зазначити, що раніше, 18 березня, Польща, Литва, Латвія та Естонія також оголосили про вихід з Оттавської конвенції через загострення безпекової ситуації в регіоні. А 24 квітня президент Латвії Едгар Рінкевичс підписав закон про вихід Латвії з цієї угоди.

Основні факти про Оттавську конвенцію

Оттавська конвенція була ухвалена 18 вересня 1997 року в Осло і набула чинності у 1999 році. Більше 160 країн світу, включаючи більшість західних держав, стали її учасниками. Проте Китай, Росія, США, Індія та Пакистан не підписали цю угоду.

Україна підписала конвенцію у лютому 1999 року в Нью-Йорку, а Верховна Рада ратифікувала її 18 травня 2005 року. На момент підписання Україна мала один з найбільших арсеналів протипіхотних мін у світі, поступаючись лише Китаю, Росії, США та Пакистану.

Учасники конвенції зобов’язуються ніколи не використовувати протипіхотні міни, а також не розробляти, не виготовляти, не купувати, не зберігати та не передавати їх ні безпосередньо, ні опосередковано.