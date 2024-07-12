Парламент Фінляндії у п’ятницю, 11 липня, схвалив закон, який дозволяє повертати мігрантів на кордоні з Росією. Закон має тимчасовий характер і діятиме рік. Для введення закону в дію буде потрібне спільне рішення уряду та президента республіки.

Про це повідомляє YLE.

Закон про тимчасові заходи щодо боротьби зі спрямованою міграцією, тобто так званий “закон про видворення” дозволить фінській прикордонній владі розгортати людей на кордоні. Інакше кажучи, Фінляндія не пускатиме прохачів притулку, якими маніпулює Росія чи інші іноземні держави, якщо є серйозна загроза національній безпеці держави, пише видання.

Опоненти сумніваються, чи закон сумісний із законодавством ЄС і конституцією. Депутати Лівого альянсу та Зеленої ліги проголосували проти тимчасового закону, спрямованого проти мігрантів із третіх країн, які хочуть потрапити до Фінляндії. Уряд Фінляндії виправдовує цей захід тим, що Росія веде “гібридну війну”, переправляючи нелегальних мігрантів у прикордонну зону між двома країнами. Росія це заперечує.

Фінляндія має кордон з Росією протяжністю 1340 км.

Минулого року Фінляндія закрила свій кордон з Росією, щоб зупинити зростання кількості прибулих з таких країн, як Сирія і Сомалі, і звинуватила Москву в тому, що вона використовує міграцію як зброю проти неї і Європейського Союзу, що Кремль заперечує, пише Reuters.

Як свідчать дані Прикордонної служби Фінляндії,відколи країна закрила свої наземні пункти пропуску на кордоні з РФ, цьогоріч кордон з Росією перетнуло менше 40 мігрантів проти 1300 мігрантів минулого року. Один залізничний пункт пропуску залишається відкритим, але тільки для вантажів.

Фінські лідери кажуть, що законодавство потрібне, оскільки мігранти можуть знову почати прибувати, бо тепла погода полегшує подорожі.