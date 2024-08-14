Про це пише yle.
Україна має право захищати себе, просуваючись у Курську область, оскільки Росія регулярно атакує Київ і окупувала частину українських територій, так вважає президент Фінляндії.
“Ми не бачимо причин для обмеження діяльності українців… У нас немає жодних обмежень щодо того, яку зброю Україна може використовувати і у який спосіб. Відправною точкою є те, що Україна має повне право захищати себе в межах міжнародного права”, – сказав Стубб.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підтвердив, що Сили оборони здійснюють наступальні дії в Курській області.
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