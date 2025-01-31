Президент Фінляндії Александер Стубб схвалив рішення про надання Україні нового пакета допомоги на майже €200 мільйонів.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Фінляндії.

За словами міністра оборони Антті Хяккянена, цей пакет був сформований у тісній співпраці з Україною та містить саме ту підтримку, яка допоможе захистити країну в критичній ситуації на фронті.

“Не можна допустити, щоб ця підтримка ослабла, навпаки, вона має бути ще більше посилена саме в цей момент”, – зазначив міністр оборони.

Через міркування безпеки деталі щодо вмісту пакета та термінів його доставки не розголошуються.

У Міністерстві оборони також зазначили, що загальна сума оборонної допомоги, яку Фінляндія вже надала Україні, досягла €2,5 мільярда.