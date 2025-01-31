Про це повідомили у Міністерстві оборони Фінляндії.
За словами міністра оборони Антті Хяккянена, цей пакет був сформований у тісній співпраці з Україною та містить саме ту підтримку, яка допоможе захистити країну в критичній ситуації на фронті.
“Не можна допустити, щоб ця підтримка ослабла, навпаки, вона має бути ще більше посилена саме в цей момент”, – зазначив міністр оборони.
Через міркування безпеки деталі щодо вмісту пакета та термінів його доставки не розголошуються.
У Міністерстві оборони також зазначили, що загальна сума оборонної допомоги, яку Фінляндія вже надала Україні, досягла €2,5 мільярда.
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