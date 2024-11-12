Сьогодні, 12 листопада, Україна та Фінляндія підписали Рамкову угоду, яка передбачає фінансування проєктів з відбудови України через Фінсько-український інвестиційний фонд (ФУІФ). Документ підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

На 2025 рік угода передбачає кредитування на суму до 50 млн євро з можливістю пільгових умов, оскільки 35% коштів у рамках фінансування надаватиметься як грант. Подальші кроки включатимуть укладання кредитних угод для узгодження деталей.

“Фінляндія є надійним партнером та вірним другом України. Спрямована фінським урядом військова, гуманітарна та фінансова підтримка значним чином допомагає нам забезпечувати країну необхідними ресурсами в умовах війни. Переконаний, що підписання Угоди є важливим внеском у подальше посилення українсько-фінського партнерства”, – зазначив Марченко.

Фінляндія вже надала Україні понад 36 млн доларів прямих грантів, а загальна допомога складає 2,5 млрд євро (0,9% ВВП країни). У майбутньому фінські інвестиції спрямовуватимуться на енергетику, освіту, інфраструктуру, цифрові технології та сільське господарство.

Сторони також обговорили поточні програми співпраці в межах Української платформи донорів, до якої Фінляндія приєдналася у ролі спостерігача.