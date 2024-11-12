Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

На 2025 рік угода передбачає кредитування на суму до 50 млн євро з можливістю пільгових умов, оскільки 35% коштів у рамках фінансування надаватиметься як грант. Подальші кроки включатимуть укладання кредитних угод для узгодження деталей.

“Фінляндія є надійним партнером та вірним другом України. Спрямована фінським урядом військова, гуманітарна та фінансова підтримка значним чином допомагає нам забезпечувати країну необхідними ресурсами в умовах війни. Переконаний, що підписання Угоди є важливим внеском у подальше посилення українсько-фінського партнерства”, – зазначив Марченко.

Фінляндія вже надала Україні понад 36 млн доларів прямих грантів, а загальна допомога складає 2,5 млрд євро (0,9% ВВП країни). У майбутньому фінські інвестиції спрямовуватимуться на енергетику, освіту, інфраструктуру, цифрові технології та сільське господарство.

Сторони також обговорили поточні програми співпраці в межах Української платформи донорів, до якої Фінляндія приєдналася у ролі спостерігача.

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