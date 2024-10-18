Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами зустрічі з фінським колегою Петері Орпо у Гельсінкі.
“Фінляндія надасть новий пакет допомоги, куди увійде різне енергообладнання. Україна вже отримала 200 трансформаторів та 500 генераторів різних типів, 8 тисяч одиниць супутнього енергетичного обладнання”, – повідомив прем’єр.
Крім того, Фінляндія виділила 5 млн євро на підвищення енергоефективності українських шкіл, дитячих садків і лікарень, що також сприятиме покращенню умов для українців.
У вересні Фінляндія оголосила про надання Україні 25-го пакету військової допомоги, підтверджуючи свою підтримку у цей складний час.
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